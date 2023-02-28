خريطة انتشار قوافل «حياة كريمة» بالمحافظات في شهر مارس

تهتم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتطوير حياة المواطن المصري الأكثر احتياجا في القرى والنجوع الفقيرة والمحافظات الحدودية، ومن الأصعدة التي توليها «حياة كريمة» اهتماما واضحا هو الصعيد الصحي، وذلك من خلال سُبل عدة، كتطوير المستشفيات وإنشاء مستشفيات في المناطق المحرومة وغيره.

قوافل حياة كريمة الطبية على مدار شهر

ومن ضمن أعمال المبادرة الرئاسية على دعم صحة المواطن المصري الأكثر احتياجا، تنظيم قوافل طبية بشكل دوري في المحافظات والقرى المختلفة التابعة لـ«حياة كريمة»، وأعلنت المؤسسة جدول أماكن ومواعيد انتشار القوافل على مدار شهر مارس المقبل.

فتبدأ أعمال قوافل «حياة كريمة» الطبية في أيام 5 و6 من شهر مارس المقبل، والتي تتواجد في منطقة الجرف بمدينة القصير، وفي يومي 7 و8 مارس 2023، تتواجد قوافل حياة كريمة في منطقة المستعمرة بنفس المدينة لتقديم الخدمة الطبية المجانية الشاملة للأهالي والمواطنين.

قوافل حياة كريمة في حلايب

وفي يومي 9 و10 مارس، ينطلق قطار قوافل حياة كريمة إلى محطته التالية وهي حلايب أقصى الجنوب، ومن ثم تتوجه إلى والتي تستمر فيها القوافل بتقديم الخدمة الطبية لمدة يومين، 11 و10 من مارس، ومنها تكمل قوافل حياة كريمة طريقها في علاج المواطنين الأكثر احتياجا إلى قرى رأس حدربه في يومي 13 و14 من مارس 2023.

وفي مرسى علم، تتواجد قوافل «حياة كريمة» في يومي 15 و16، تحديدا في مركز صحة الأسرة الموجود في وسط المدينة، ومنها تنطلق المبادرة إلى مدينة سفاجا وتحديدا بقرية أم الحويطات، وتقدم خدمة الكشف وصرف العلاج والكشف المبكر على الأمراض المزمنة بالمجان، وذلك في يومي 18 و 17، أما عن يومي 19 و20 مارس، فتكمل خلالهما «حياة كريمة» نشاطها في توفير الخدمات الطبية للأهالي، وذلك في قرية الزعفرانة التابعة لمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، وبذلك تكون اختتمت المبادرة أعمالها لشهر مارس 2023.