«حياة كريمة» تكشف نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في قرى المبادرة

تواصل مؤسسة «حياة كريمة» العمل على مشروعات البنية التحتية المقدمة للمواطن، للارتقاء بمستوى المعيشة في القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية، من خلال إنجاز عدد كبير من مشروعات الصرف الصحي داخل محافظات مصر، في إطار مشروعها القومي لتطوير قرى الريف المصري، التي تعاني من نقص الخدمات.

مشروعات خطوط الانحدار

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة، أنّ متوسط نسبة تنفيذ قطاع خطوط الانحدار 81%، ضمن مشروعات الصرف الصحي، إذ انتهت من 679 مشروعا، وجار العمل على 755 مشروعا، إضافة إلى 35 مشروعا لم يتم البدأ فيها.

مشروعات محطات الرفع

وأشارت حياة كريمة، إلى أنّ متوسط نسبة تنفيذ مشروعات قطاع محطات الرفع بلغ 51%، وجرى الانتهاء من 110 مشاريع، وجار العمل على 1307 مشروعات، أما المشروعات التي لم يبدأ العمل بها 23، ليكون إجمالي عدد المشروعات 1440.

مشروعات محطات المعالجة

أما في قطاع محطات المعالجة، أوضحت المؤسسة أنّ متوسط نسبة تنفيذ المشروعات بلغت 40%، إذ انتهت المؤسسة من 8 مشروعات، وجار العمل في 157 مشروعا، وهناك مشروعان لم يتم البدأ بهما، ليكون بذلك عدد إجمالي محطات المعالجة 167.