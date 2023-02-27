مشروعات «حياة كريمة» تتألق في أبو قرقاص: توفير للوقت والجهد

تحرص المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على الارتقاء بحياة المواطن المصري، خاصا الأكثر احتياجا، فتعمل المبادرة على توفير الخدمات في القطاعات المختلفة وتطوير تلك الموجودة، وشهدت القرى التابعة للمبادرة طفرة حضارية؛ نتيجة لتلك المشروعات التي وفرت الكثير من الوقت والجهد على فئة واسعة من الأهالي هناك.

مشروعات حياة كريمة في المنيا

وانطلق قطار مشروعات حياة كريمة التنموية إلى محافظة المنيا تحديدا في مركز أبو قرقاص الموجود في جنوب المحافظة، وتنوعت المشروعات في هذا المركز ما بين الغاز الطبيعي والصرف الصحي والمدارس ومراكز الشباب، والإنارة، وغيرها، وفي الوحدة المحلية للقرية، تعمل المبادرة على إنشاء مشروعات مختلفة من ضمنها مشروع مد خطوط الانحدار وإنشاء الغرف المنزليهة وإنشاء محطة الصرف الصحي بقرية أبو قرقاص البلد وقرية منهري وقرية الكرم وقرية منشأة دعبس وقرية منشأة زعفرانه وقرية السنبلاوين وقرية زعفرانه البلد.

مشروعات حياة كريمة في قطاع مياه الشرب

هذا إلى جانب مشروعات محطات الصرف الصحي، والتي تعد واحدة من ضمن أهم مشروعات المبادرة في محافظة المنيا، فيتم إعادة تأهيل وتطوير محطة مياه معصرة ملوي بطاقة تصميمية تصل إلى 800 ل ث، وبتكلفة 24 مليون جنيه .

وفي قطاع مياه الشرب، فعملت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على إنشاء المشروعات المختلفة من ضمنها مد خطوط المياه للمناطق المحرومه وتغيير جميع المواسير القديمه بجميع قرى دائره الوحده المحلية، فضلا عن العمل على مشروع مد خطوط الغاز بقرية منشأة زعفرانة وقرية زعفرانة البلد، كما عملت المبادرة على زرع اعمده الاناره للمناطق المحرومه ودهان وعمل فورم لأعمده الاناره القائمه وتغيير اعمده الاناره البارومه بجميع قرى دائرة الوحدة.