أحمد المسلماني لـ الحياة: جامعة الإسكندرية بدأت تدريب الكوادر في تشاد

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن دولة تشاد الشقيقة هي دولة جوار استراتيجي تجمعنا بها علاقات تاريخية وثيقة، والرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل نظيره التشادي وأكد أهمية العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن مصر تشارك من خلال جامعة الإسكندرية في تدريب الكوادر بفرعها الموجود في تشاد.

تدريب الكوادر

وأوضح «المسلماني» خلال تقديمه برنامج الطبعة الأولى المذاع على فضائية الحياة، أن جامعة الإسكندرية بدأت بتعزيز العمل في فرعها بتشاد من خلال تدريب الكوادر عن طريق منح الدراسات العليا والبرامج التدريبية، لافتا إلى أن 40% من سكان تشاد يعملون في الزراعة وما يقرب من 30 مليون رأس ماشية، وركزت جامعة الإسكندرية في تشاد على افتتاح كليتي الزراعة والطب البيطري، وتخرجت أول دفعة في 2016، ويجرى حاليا إعداد كلية الصيدلة.

أفضل 300 جامعة على مستوى العالم

وأشار الإعلامي أحمد المسلماني إلى أن العديد من طلاب تشاد جاءوا إلى مصر لاستكمال الدراسات العليا والعودة لتشاد للمساعدة في إعداد الكوادر، لافتا إلى أن الإسكندرية تعد من أفضل 300 جامعة على مستوى العالم، ومن أفضل 100 جامعة في الدول الناشئة في تصنيف آخر للجامعات، وتأتي تحركات الجامعة في إطار تعزيز القوى الناعمة المصرية في أفريقيا.