عاجل.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب طاجيكستان

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، طاجيكستان الواقعة في آسيا الوسطى، على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس شرق طاجيكستان منذ أيام قليلة

وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت طاجيكستان في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث وقعت على بعد 296 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من «أوش» الواقعة على وادي فرجانة في قيرجيزستان و94 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من «مرغوب» الطاجيكية.

وفي 23 فبراير الجاري، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس شرق طاجيكستان، وذكرت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، أنّ بؤرة الهزة الأرضية وقعت على عمق 20.5 كيلومتر.

ووقعت هزات ارتدادية بقوة 5 و4.6 درجات على مقياس ريختر، بعد 20 دقيقة على الزلزل، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.