الحياة الآن.. مباشر: تواصل إنشاء مدرسة بلانة أول بمركز نصر النوبة

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن»، المذاع على قناة الحياة، استمرار العمل في مشروع إنشاء مدرسة بلانة أول الابتدائية في مركز نصر النوبة في محافظة أسوان، ضمن مبادرة حياة كريمة.

توفير المدارس لجميع قرى الصعيد

ووجه المهندس أحمد عبدالحكيم، المسؤول عن تنفيذ مشروع مدرسة بلانة أول الإبتدائية الجديدة، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي ومبادرة «حياة كريمة» على توفير المدارس لجميع قرى محافظات صعيد مصر، مشيرًا إلى أن نموذج المدرسة تضم المدرسة 9 فصول، ومكونة من دور أرضي خاص بالشبكات، أما باقي الأدوار خاصة بالفصول.

تفاصيل مشروع مدرسة بلانة أول الإبتدائية

يذكر أن مشروع مدرسة بلانة أول الإبتدائية يقع على مساحة 500 متر ويضم 9 فصول دراسية، كما أن مبنى المدرسة يضم غرفة الشبكات والإتصالات وعيادة طبية وغرفة هيئة تدريس.

وتخدم مدرسة بلانة أول الابتدائية في مركز نصر النوب بأسوان، قرى بلانة أول والتوابع.