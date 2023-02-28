«الحياة الآن».. مباشر: استمرار إنشاء محطة تنقية مياه «بلانة» في أسوان

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن»، المذاع على قناة الحياة، استمرار العمل في مشروع محطة تنقية مياه بلانة في مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تفاصيل مشروع محطة تنقية مياه بلانة

جدير بالذكر أن المساحة الإجمالية لمشروع محطة تنقية مياه بلانة تبلغ 3 آلاف متر مسطح، ويخدم المشروع 30 ألف نسمة.

وتخدم محطة تنقية مياه بلانة، قرى بلانة أول وثان وتوماس وعافية وقسطل وأبو سمبل وتوشكى غرب وشرق وعنيبة ووادي خربت.

المشروع يوفر فرص عمل للأهالي

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع إنشاء محطة تنقية مياه بلانة وفر 2000 فرصة عمل للأهالي.