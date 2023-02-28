تجديد حبس شخصين لاتهامهما بسرقة جهاز بمجمع الإسماعيلية الطبي
كتب:
عمرو الورواري
07:13 م | الثلاثاء 28 فبراير 2023
مجمع الإسماعيلية الطبي
قررت جهات التحقيق في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء تجديد حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاستيلاء على جهاز طبي من أحد المخازن الخاصة بمجمع الإسماعيلية الطبي.
واستمعت جهات التحقيق لأقوال المتهمين بينهما عامل بمجمع الإسماعيلية وزوجة عامل، متهم في نفس القضية وواجهتهما بتحريات المباحث وتفريغ الكاميرات في مكان الحادث واعترفا بارتكاب السرقة.
وكلفت جهات التحقيق بسرعة إلقاء القبض على المتهم الثالث عامل بالمستشفى، وعرضه على النيابة في نفس الجريمة باعتباره المتهم الأول المدبر للسرقة.
بلاغ بالواقعة
كان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من مسؤولي المجمع الطبي بالإسماعيلية يفيد سرقة جهاز من مخازن مجمع الإسماعيلية الطبي وبتفريغ الكاميرات وتوصل الضباط إلى هوية مرتكبي الواقعة، وألقت مباحث قسم ثالث الإسماعيلية القبض على عامل بالمستشفى وزوجة عامل آخر، اشتركت في ارتكاب السرقة فيما فر زوجها من المنزل.
وتكثف المباحث الجنائية من تتبع المتهم الرئيسي للتوصل إلى مكان اختفائه فيما نجحت في استعادة الجهاز المسروق، بعد إرشاد المتهمين عن مكان إخفائه.
محام: لا تنازل في سرقة الأموال العامة
وقال محمد حسين محامي، إن المتهمين يواجهون عقوبة تصل إلى الحبس 7 سنوات مشيرًا إلى أن قضايا سرقة الأموال العامة لا يمكن التنازل عنها أو سقوط الأحكام الصادرة عنها.