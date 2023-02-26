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ضبط 13 كيلو «حشيش» مع شخص في الإسماعيلية

كتب:

محمد بركات
11:45 ص | الأحد 26 فبراير 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكّن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 13 كيلوجراما - مبلغ مالي - 3 هواتف محمول).

بمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه والسيارة لترويج تجارته غير المشروعة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (750 ألف جنيه تقريباً).

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