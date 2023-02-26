تفاصيل حادث الإسماعيلية اليوم.. 8 مصابين في انقلاب سيارة ميكروباص

أصيب 8 أشخاص في حاث الإسماعلية اليوم بإصابات متنوعة تراوحت بين كسور وجروح وكدمات وسحجات، إثر انقلاب سيارة ميكروباص كان يستقله عدد من الأفراد على طريق «القاهرة- الإسماعيلية» أمام أحد المصانع، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ ومستشفى العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم.

وتلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنري إبراهيم مساعد محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد وقوع حادث الاسماعيلية اليوم بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق «القاهرة- الإسماعيلية».

9 سيارات إسعاف في موقع حادث الإسماعيلية

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، فيما دفعت هيئة إسعاف الإسماعيلية بـ9 سيارات بالاشتراك مع إسعاف الشرقية، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة، ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

نقل المصابين في حادث الإسماعيلية إلى المستشفيات

ونقلت سيارات الإسعاف 4 من المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، كما جرى نقل 4 مصابين آخرين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ في الإسماعيلية لقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم..

وأكد مصدر طبي أن المصابين حالتهم مستقرة، وبفحصهم طبيا تبين وجود إصابات بكسور وكدمات وجروح وسحجات، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم. وحُرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.