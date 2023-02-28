التصريح بدفن جثامين 3 أشخاص من عائلة واحدة بحادث مروري على طريق الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء بدفن أسرة من 3 أشخاص توفيت مساء أمس الاثنين جراء حادث مروري علي طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي.

وكانت قد انتدبت جهات التحقيق مفتش الصحة في الإسماعيلية لمعاينة الجثامين والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الوفاة فيما أمرت بإنهاء تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ بالحادث

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ملاكي علي طريق الإسماعيلية بورسعيد يستقلها شاب وزوجته وطفلته.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بسيارات الإسعاف الي مكان الحادث لنقلهم إلا أنهما توفيو بعد دقائق من الحادث، ونقلت سيارات الإسعاف الجثامين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ، فيما حررت الشرطة محاصر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكان طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي شهد وقوع حادث أليم قبل عدة أيام بتصادم سيارة نقل مع توك توك أصيب فيه 3 أشخاص بإصابات حرجة ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ في حالة حرجة لتلقي العلاج اللازم.