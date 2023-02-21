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ضبط 170 طربة «حشيش» مع شخص في الإسماعيلية

كتب:

محمد بركات
03:14 م | الثلاثاء 21 فبراير 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكّنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط سيارة بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، حال محاولة مُستقليها الهرب (قائدها ومرافقه، لهما معلومات جنائية).

ضبط المتهمين

وأمكن ضبط الثاني، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 170 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17 كيلوجراما – مبلغ مالي - هاتف محمول).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و190 ألف جنيه.

 

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