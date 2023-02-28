الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا في المحافظات.. تحذير لـ 3 فئات

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غداً في المحافظات والظواهر الجوية المتوقعة، إذ تُشير التوقعات إلى تكون 3 ظواهر جوية وهي «الشبورة المائية الكثيفة، رياح، أتربة عالقة نهاراً»، مع سطوع لأشعة الشمس على جميع محافظات الجمهورية، مع طقس بارد ليلاً حار نهاراً، حيث تواصل درجات الحرارة ارتفاعها، وحذرت الأرصاد المواطنين أثناء القيادة نظراً لتكون الشبورة، وكذلك مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية إثر تكون الأتربة.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غداً في المحافظات أوضح البيان تعرض جنوب الوجه البحري «الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية» إلى طقس مشمس مع تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية، وأتربة عالقة نهاراً، وسجلت العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة، فيما بلغت سرعة الرياح 14 كيلومترا في الساعة.

الظواهر الجوية في حالة الطقس غدا في المحافظات

وجاءت حالة الطقس غداً في المحافظات الواقعة في السواحل الشمالية الغربية وهي «الإسكندرية، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ» حار نهاراً بارد ليلاً، سجلت العظمى 29 درجة، الصغرى 15 درجة مع وجود أتربة عالقة نهاراً وبلغت سرعة الرياح 22 كيلومترا في الساعة.

وسجلت العظمى في محافظات السواحل الشمالية الشرقية وهي «السويس، بورسعيد»، 30 درجة والصغرى 16 درجة، مع توقعات بتكون الشبورة المائية ونشاط الرياح التي بلغت سرعتها 16 كيلومتراً في الساعة، بالإضافة إلى وجود أتربة عالقة نهاراً وسطوع لأشعة الشمس.

سرعة الرياح إلى 18 كيلومتراً

وجاء طقس محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر مائلا إلى الحرارة نهاراً إذ سجلت العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، فيما وصلت سرعة الرياح إلى 18 كيلومترا في الساعة، مع تكون الشبورة والأتربة العالقة.

وفيما يتعلق بمحافظات شمال الصعيد يسود طقس مشمس نهاراً، وسجلت العظمى 31 درجة مئوية وبلغت الصغرى 11 درجة مع تكون الشبورة، وينعدم تكون الشبورة المائية في محافظات جنوب الصعيد العظمى 33 درجة مئوية وبلغت الصغرى 15 درجة مئوية مع طقس مشمس نهاراً.