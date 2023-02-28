منصة «WATCH IT» تطرح البوستر الدعائي الأول لمسلسل «كشف مستعجل»

كشفت الصفحة الرسمية لمنصة «WATCH IT»، عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على البوستر الدعائي الأول لمسلسل «كشف مستعجل»، المقرر عرضه طوال شهر رمضان الكريم.

منصة «WATCH IT» تطرح بوستر مسلسل كشف مستعجل

نشرت منصة «WATCH IT»، بوستر المسلسل وعلقت عليه: «انتظروا مسلسل كشف مستعجل من أعمال WATCHIT الأصلية في رمضان رمضانك عندنا متوفر فقط وحصريا في جميع أنحاء العالم».

تفاصيل مسلسل «كشف مستعجل»

مسلسل «كشف مستعجل» يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن توتا وهنادى مهنى وليلى عز العرب ومحمد لطفى وإلهام وجدى وإيمي طلعت ذكريا، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادى الرملي.

وكانت هنادي مهنا كشفت منذ أيام تفاصيل شخصيتها في مسلسل «كشف مستعجل»، حيث قالت ان تقدم شخصية ممثلة مغمورة تدعى «عاليا»، والتي تحمل عدة مفاجأت للجمهور، من خلال تحولات الشخصية ‏بتسلسل أحداث المسلسل.‏