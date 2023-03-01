حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء عاطفيا ومهنيا

يمر مولود برج الحمل ببعض الضغوط اليوم وفق حظك اليوم، ويطالبه علم الفلك بالصبر، كما يستطيع الجوزاء اليوم أن يضرب المثل ويكون قدوة في الحب.

في السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم الأربعاء الموافق 1 مارس، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 1-3-2023 على الصعيد المهني

قد تحاصرك ضغوط وعدم توافق مع البعض، اصبر اليوم.

حظك اليوم برج الحمل 1-3-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. حاول أن تجد أرضية مشتركة تجمعك بالأحباب والأقارب.

حظك اليوم برج الثور 1-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يدفعك اليوم نحو أن تعطي مثالا جيدا يُحتذى به وتبدو مقنعا جدا، وذلك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الثور 1-3-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب لبحث قضية فكرية أو فنية تشغلك وتهتم بعلاقة شخصية أو عاطفية.

حظك اليوم برج الجوزاء 1-3-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويدفعانك للتعامل بود ويمنحانك طاقة ويتعلم منك الآخرون معنى المشاركة وقيمة الحب.

حظك اليوم برج الجوزاء 1-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال وتبدو اليوم ملهما وواقعيا وموهوبا في إدارة أعمالك وأموالك، فقط تأن في خطواتك تجنبا للأخطاء.

حظك اليوم برج السرطان 1-3-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تناغم الشمس والقمر يمنحك سحرا، وتطل على العالم مشرقا متفائلا.

حظك اليوم برج السرطان 1-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك ثقةً وإصرارا وحضورا أخاذا وتفرض إرادتك بذكاء.

حظك اليوم برج الأسد 1-3-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وقد يفضي إليك البعض بأسرار وتكتشف أمورا خافية، فقط لا تتحدث عن خططك وعن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الأسد 1-3-2023 على الصعيد المهني

تأمّل في هدوء ولا تعطِ الثقة إلا لمن يستحقها.. من الذكاء أن تعرف متى تصمت واليوم مناسب لذلك.

حظك اليوم برج العذراء 1-3-2023 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يدعم أعمالك وتحصل على مساندة البعض بسهولة.. الأصدقاء أيضا يمنحونك السعادة وقد تجمعك بهم أجواء حلوة.

حظك اليوم برج العذراء 1-3-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزلك الثامن تجعلك مشرقا وقد تعيش رومانسية حالمة ومن الممكن أن تؤثر في الجنس الآخر في هذه الفترة.

حظك اليوم برج الميزان 1-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك، لا تبالغ في انتقاد من حولك وحاول أن ترى الإيجابيات.. أظهر تماسكا مهما كانت المعوقات وتجنب المغامرة.

حظك اليوم برج الميزان 1-3-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك.. فرمل مشاعر الإحباط والملل واصبر قليلا.

حظك اليوم برج العقرب 1-3-2023 على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل الحب تعدك بلقاءات عاطفية رائعة ودعم من المخلصين.

حظك اليوم برج العقرب 1-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك أفكارا جديدة، وتبدو في أفضل حالاتك وتفرح بالمستجدات وتكون قدرتك على الإقناع هائلة.

حظك اليوم برج القوس 1-3-2023 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يساعدك على وضع خطط مستقبلية طويلة الأجل ويسلط الضوء على معاملات تجارية وتحسن تنظيم نفقاتك وأفكارك.

حظك اليوم برج القوس 1-3-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويدفعانك للتعبير عن مشاعرك وأفكارك بنضج.

حظك اليوم برج الجدي 1-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تتسرع اليوم في اتخاذ قراراتك وقم بواجبك.

حظك اليوم برج الجدي 1-3-2023 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا كن أكثر مرونة مع شريك حياتك واهتم بما يقربك منه.

حظك اليوم برج الحمل 1-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة ويتسم يومك بالحركة والنشاط والقدرة على الإنجاز.

حظك اليوم برج الحمل 1-3-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك إشراقة ويقظة وتتمتع بحضور أخاذ.

حظك اليوم برج الحوت 1-3-2023 على الصعيد المهني

اليوم تعدك الأفلاك بأوقات حلوة تجمعك بمن حولك ويسعدك ذلك وتبدو أكثر نشاطا وحيوية.

حظك اليوم برج الحوت 1-3-2023 على الصعيد العاطفي

تعيش حالة حب، فالقمر في منزل الحب يملأ قلبك بمشاعر رومانسية.