حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء عاطفيا ومهنيا

يطالب توقعات خبراء الأبراج وحظك اليوم لمواليد برج الثور بأن يضاعفوا تركيزهم ويكونون منتبهين عند التعامل مع الأمور، كما يكون مولود الجوزاء على استعداد للمبادرة ويكون على الطريق الصحيح.

في السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 28-2-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد يمدانك بحرارة المشاعر وباليقظة وتهتم بالجميع وتفتنهم.

حظك اليوم برج الحمل 28-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يجعلك اليوم تتألق موهبة وفنا وتعتني جيدا بكل نشاط تقوم به، وفق حظك اليوم لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الثور 28-2-2023 على الصعيد العاطفي

اعتمد اليوم أسلوبا ودّيا وقد يساعدك ذلك على الإقناع والتأثير.

حظك اليوم برج الثور 28-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال مما يضع أمامك التزامات وأمور مالية وتنشغل بإيجاد حل لها.. حاول أن تضاعف تركيزك.

حظك اليوم برج الجوزاء 28-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالحيوية والجرأة ويجعلك أكثر استعدادا للمبادرة ويضعك على الطريق الصحيح.

حظك اليوم برج الجوزاء 28-2-2023 على الصعيد العاطفي

الوقت مناسب اليوم للانخراط في نشاط تشعر بالحماس تجاهه.

حظك اليوم برج السرطان 28-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة واليوم عليك أن تهتم بصحتك ولا تظهر تذمرا إذا مضت الأمور ببطء واصبر.

حظك اليوم برج السرطان 28-2-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للتأمل ولمراقبة الأجواء من حولك، فقط حافظ على السرية والكتمان.

حظك اليوم برج الأسد 28-2-2023 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات.. يمدك القمر بالإصرار على مطاردة السعادة أينما كانت.

حظك اليوم برج الأسد 28-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك اليوم على تنمية أعمال ويمكنك تمييز العدو من الصديق.

حظك اليوم برج العذراء 28-2-2023 على الصعيد المهني

رغم معاكسة القمر فإن إيمانك بنفسك وبالحق يساعدك على تخطي الخلافات.

حظك اليوم برج العذراء 28-2-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق، فلا تستسلم اليوم للعصبية والتوتر.

حظك اليوم برج الميزان 28-2-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. عطارد في منزل الحب يمدك بحضور أخاذ ويجعلك مميزا على كل المستويات.

حظك اليوم برج الميزان 28-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بحب المعرفة وقد تميل اليوم للقتال بشجاعة وإصرار من أجل هدف تؤمن به.

حظك اليوم برج العقرب 28-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك لتخطط لمستقبلك بحكمة وتعرف قيمة ما هو جيد وتحافظ عليه.

حظك اليوم برج العقرب 28-2-2023 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الشمس في منزل الحب تدفعك لتقوية الروابط مع الآخرين وتنجز الواجبات الموكلة إليك باقتدار ونجاح.

حظك اليوم برج القوس 28-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يسبب لك إرباكا وعليك أن تضاعف تركيزك وتنتبه لحقوقك، وأمام العقبات حاول أن تغير نظرتك لتجد حلا.

حظك اليوم برج القوس 28-2-2023 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك اليوم أن تكون صبورا وحاول ألا تقابل الحب بالجفاء.

حظك اليوم برج الجدي 28-2-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل مما يدفعك لتكمل مسيرتك ممتثلا للواجب.

حظك اليوم برج الجدي 28-2-2023 على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل العلاقات تمنحك إشراقة وحضورا أخاذا، وتترك أثرا جيدا في النفوس.

حظك اليوم برج الدلو 28-2-2023 على الصعيد المهني

عطارد في برجك يساعدك أن تقوم بخيارات جيدة وتحسن التصرف.

حظك اليوم برج الدلو 28-2-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك بلمسات حانية ويكون لها وقع رائع على من تحب.

حظك اليوم برج الحوت 28-2-2023 على الصعيد المهني

عليك أن تلتزم بالصواب مهما كانت المغريات ومن المهم أن تتأنى اليوم في ردودك.

حظك اليوم برج الحوت 28-2-2023 على الصعيد العاطفي

ما زال القمر في وضع معاكس مما يهدد علاقاتك العاطفية والعائلية، وعليك أن تصبر للغد.