حظك اليوم برج الأسد مهنيا وعاطفيا.. تحقق نتائج في عملك

يعرف عن مولود برج الأسد، أناقته الشديدة في المظهر والملبس واهتمامه بنفسه وهو ما ينعكس على جماله ويلفت الانتباه حوله، كما يحب التميز فيميل إلى الأزياء المتفردة الفائقة الجمال، وهو شخص طيب القلب يحب الفكاهة والمرح، ولا يأخذ الأمور بمحمل الجد حتى لا يصاب بالحزن والإحباط.

وفي السطور التالية، نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير، وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

رغم الضغوط والخلافات التي يقع فيها مولود الأسد منذ فترة، إلا أن القمر يأتي ليمدك اليوم بالإصرار على مطاردة السعادة أينما كانت، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزلك الحادي عشر مما يساعدك اليوم على تنمية أعمال.. تحقق نتائج في عملك ويمكنك تمييز العدو من الصديق، بحسب خبيرة الأبراج والفلك.