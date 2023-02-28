محافظ سوهاج يطلق اسم معلم على قاعة مدرسة.. توفي أثناء أداء عمله

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندسة هويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة طما، لأداء واجب العزاء لأسرة الفقيد مصطفى أحمد محمود علي دياب أخصائي تطوير بمدرسة الشهيد «محمود دياب» الثانوية بطما، الذي وافته المنية أثناء أداء عمله بالمدرسة أمس الإثنين.

محافظ سوهاج يعزي في وفاة شاب أثناء أداء عمله بالمدرسة

وتقدم محافظ سوهاج بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، موجها بإطلاق اسم الفقيد على إحدى القاعات داخل المدرسة، تخليدا لذكراه.

وكان المئات من أهالي قرية المدمر شيعوا جثمان مُعلم توفي خلال أداء عمله داخل إحدى المدارس بمركز طما شمال سوهاج، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة.

كانت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة تلقت إخطارًا من إدارة طما التعليمية يفيد بوفاة «مصطفى أحمد دياب»، يعمل أخصائي أول تطوير بمدرسة الشهيد محمود دياب الثانوية المشتركة، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة.