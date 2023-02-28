المخابرات الإيطالية: الصناعات العسكرية الروسية تأثرت بالعقوبات الغربية

قالت المخابرات الإيطالية إن روسيا بحاجة لوقفة عملياتية للاستعداد لطول أزمتها مع أوكرانيا، مبينة أن موسكو تستغل الركود الحالي لتسريع نشاط الصناعات العسكرية.

وأضافت المخابرات الإيطالية، بحسب بيان صادر نقلته قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم الثلاثاء: «الصناعات العسكرية الروسية تأثرت بالعقوبات الغربية، ومن غير المرجح أن تستخدم روسيا الأسلحة النووية».

بدء الأزمة الروسية الأوكرانية

وبدأت أزمة روسيا وأوكرانيا منذ عام، وتساند دول الاتحاد الأوروبي أوكرانيا ضد روسيا مما دفع موسكو إلى قطع الغاز عن دول الاتحاد الأوروبي وسط تخوفات من تصعيد أكثر العام الحالي بعد التأثيرات الاقتصادية لهذه الأزمة على كل دول العالم.