فتاة تلقي نفسها أمام سيارة بعد مشاجرة مع خطيبها في أحد المطاعم بالقاهرة

حاولت فتاة التخلص من حياتها بإلقاء نفسها أمام إحدى السيارات المارة بعد مشاجرة مع خطيبها، بمنطقة القاهرة الجديدة، ما تسبب في إصابتها.

بلاغ الواقعة

تلقت أجهزة الأمن في القاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة بإصابة فتاة بأحد الشوارع بمنطقة القاهرة الجديدة، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان وتبين قيام فتاة بإلقاء نفسها أمام إحدى السيارات المارة بعد مشاجرة مع خطيبها داخل أحد المطاعم.

وأضافت التحريات أن الفتاة نقلت في حالة حرجة، وتحرر محضر بالواقعة.

تحريات المباحث

وأفادت تحريات المباحث بأن الفتاة خرجت مسرعة من مطعم كانت داخله بصحبة خطيبها وألقت بنفسها أمام سيارة مسرعة بينما كان خطيبها يحاول الإمساك بها لكنها كانت تهرول وفجأة ألقت نفسها أمام سيارة ما أدى إلى إصابتها بشكل كبير، وتم القبض على مالك السيارة وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات في الواقعة.

وكلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث واستدعت خطيب الفتاة لسماع أقواله في الحادث كما أرسلت النيابة للمستشفى خطابًا للاستعلام عن الحالة الصحية للفتاة وإمكانية سماع أقوالها.