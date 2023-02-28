«مطوري القاهرة الجديدة»: الدولة تساند القطاع العقاري لجذب الاستثمارات

قال المهندس مصطفى الجلاد، عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن تنوع مصادر الاستثمار في القطاع الاقتصادي ما بين العقاري والصناعي وغيرها من القطاعات، يتيح فرص هائلة للقطاع الخاص للاستثمار.

العاصمة الإدارية استطاعت جذب فرص كبيرة

وأضاف الجلاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العاصمة الإدارية الجديدة استطاعت جذب فرص كبيرة وتشغيل عدد كبير من الشباب، وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن خلق فرص استثمارية لصغار المستثمرين.

الاهتمام بمنظومة تصدير العقار المصري للخارج

وأشار عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية إلى أن الاهتمام بمنظومة تصدير العقار المصري للخارج يساهم في تهيئة المناخ الاقتصادي لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر، متوقعا أن تكون هناك انتعاشة حقيقية في القطاع العقاري منتصف 2023.

السوق العقارية تشهد انتعاشة

في ذات السياق، أكد الجلاد، أن السوق العقارية تشهد انتعاشة حقيقية حاليا، نافيا ما يتردد عن أن هناك ركودا في المبيعات، مؤكدا أنها مجرد شائعات تستهدف النيل من القطاع العقاري والطفرة التي شهدها خلال السنوات الأخيرة.

معدلات التنفيذ شهدت تطورا كبيرا

وألمح الجلاد إلي أن معدلات التنفيذ في المشروعات العقارية شهدت تطورا كبيرا في السوق العقارية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهذا دليل على الانتعاشة الحقيقية للقطاع رغم التحديات الاقتصادية العالمية الموجودة.

الدولة تساند القطاع العقاري

اختتم: «الدولة المصرية ممثلة في الحكومة تساند القطاع العقاري وغيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل القطاع الصناعي، وكان لها السبق في تذليل العقبات الناجمة عن تداعيات الأحداث العالمية التي أثرت على اقتصاديات الدول الكبرى، ورغم ذلك الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو استراتيجية مصر 2030».