إصابه 10 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وتروسيكل على طريق بورسعيد

أصيب 10 أشخاص صباح اليوم في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع تروسيكل على طريق بورسعيد المطربة الجديد بسبب السرعة الزائدة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لهما.

نقل المصابين إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبدالرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، بوصول عن طريق سيارة الإسعاف 4 مصابين إلى مستشفي السلام بورسعيد وهم آية أحمد فتحي 29 عاما، ونادية أحمد محمد 34 عاما، وأزهار محمود إبراهيم درويش 52 سنة، ومصاب رابع كانوا في طريقهم من بورسعيد إلى المطرية.

ويجري تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بينما تم نقل 6 مصابين إلى مستشفى المطرية، وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن سيارة ميكروباص اصطدمت مع تروسيكل بطريق بورسعيد المطرية الجديد بسبب السرعة الزائدة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وجاري التحفظ على الميكروباص والتروسيكل إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.