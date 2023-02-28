تراجع في أسعار اللحوم الجاموسي «قائم» اليوم.. والكيلو يسجل 90 جنيها

تراجعت أسعار المواشي بجميع أنواعها من العجل البقري، والجاموس والحلاب والوالد، والضأن والماعز والجمال، في سوق المواشي الذي يقام كل يوم الثلاثاء أسبوعيا بمحافظة الشرقية، وشهدت عملية البيع تراجعا طفيفا في الأسعار مقارنة بالأسبوع الماضي لبعض الأصناف، إذ سجل سعر كيلو الجاموسي القائم بـ90 جنيها.

انخفاض أسعار اللحوم الحية

ويقول محمود عبد البديع، تاجر مواشي بالشرقية في تصريحات لـ«الوطن»، إن السوق يشهد حالة من العرض وانخفاض أسعارها مقارنة بالأسبوع الماضي، معلقا: «الخير كتير والسعر أقل عن الأسبوع الماضي، لكن الطلب أقل نسبيا ونأمل بحدوث رواجا في السوق المقبل مع انخفاض أكثر في السعر»

ويلتقط أبو سليمان، تاجر مواشي طرف الحديث مرجحا انخفاض أسعار اللحم القائم إلى عدة أسباب أهما انخفاض أسعار الدواجن، وتوفير الدواجن البرازيلي، معلقا: «الفراخ البرازيلي نزلت السوق أدت إلى تراجع سعر الفراخ والكتكوت للنصف، وبالتالي نزل سعر اللحم قائم المواشي.. وكذلك أسعار اللحوم في محلات الجزارة»، مرجحا أن تتراجع أسعار اللحوم مع اقتراب شهر رمضان.

تراجع 40 جنيها في سعر كيلو البتلو قائم:

وتراجع سعر كيلو اللحم القائم البتلّو بقيمة 40 جنيها، حسبما أوضح هاني مصطفى تاجر بتلو الأسعار.

تراوح سعر كيلو البتلو القائم ما بين 160 إلى 170 جنيها، بعد آخر سعر له وقتئذ إذ سجل 200 جنيها للكيلو القائم.

تراوحت أسعار الضأن ما بين 110 إلى 120 جنيها للكيلو القائم.

سجل الماعز 120 جنيها للكيلو، وتبدأ سعر الماعز الواحدة بالبيع بالممارسة من 3000 جنيها حسب ما تزنه من لحوم.

تبدأ أسعار النعاج البداري 6000 جنيها.

أسعار اللحوم في سوق المواشي

ويوضح محمد فتحي تاجر مواشي في تصريحات لـ«الوطن» أسعار الماشية كالتالي:

يتراوح سعر كيلو اللحم القائم من الجاموس الذكر ما بين 90 إلى 95 جنيها بتراجع 10 جنيهات مقابل 100 إلى 110 جنيها الأسبوع الماضي، فيما سجل سعر كيلو اللحم البقري الذكر القائم 110 إلى 115 جنيها، مقابل 125 جنيها الأسبوع الماضي.

زيادة مبيعات الجاموس والبقر الحلاب

أوضح سليمان أبو مصطفى تاجر مواشي، أن الطلب متزايد على شراء الجاموس الحلاب «المدّر للألبان» التي يتراوح سعرها ما بين 35 ألف حتى 40 ألف جنيه، فيما أشار أبو محمد تاجر جمال في تصريحات لـ«الوطن» إلى أسعار الجمال التي تباع بالمزاد «الممارسة»، أو حسب حالة الجمل واللحم الذي يزنه، موضحا أن أسعار الجمل تبدأ من 18 ألف حتى 65 ألف جنيها، بينما يسجل سعر البتلو من الجمال أعلى سعرا مقارنة بسعر الجمل الكبير.

الدواجن البرازيلي مخفضة بالمجمعات الاستهلاكية

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية الدواجن البرازيلي في المجمعات الاستهلاكية الخاضعة للدولة بأسعار مخفضة بنحو 65 جنيها للكيلو، فضلا عن تراجع أسعار الدواجن المحلية الطازجة نسبيا، تلك المعروضة بمنافذ أهلا رمضان ومنافذ الدولة الأخرى من باب التخفيف عن كاهل المواطن.

قال المهندس طلعت حسين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية في تصريحات لـ«الوطن»، إن الدواجن البرازيلي التي طرحتها الدولة بالأسواق، بحالة جيدة وخالية من الدم وصحية، لافتا إلى أنها ذات جودة عالية، مرجحا انخفاض أسعارها مقارنة بالفراخ المحلية، لانخفاض تكلفة تربيتها في البرازيل فضلا عن الإنتاج الكبير هناك.