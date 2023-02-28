أصالة تحيي حفلًا غنائيًا في قطر الخميس المقبل

تستعد المطربة أصالة لحفل فني جديد خلال الفترة المقبلة، وتجري حاليًا البروفات الخاصة بحفلها، الذي من المقرر أن يُقام في قطر يوم الخميس المقبل.

موعد حفل أصالة المقبل

وأعلنت أصالة تفاصيل حفلها الجديد، عبر تغريدة على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «في قطر الغالية رح لاقيكم بـ2 مارس .. حنخلّيه لقاء صحبه من سنين ابتدت حنفضفض ونغني كل اللي تطلبوه.. اشتقتلكم يا أهل الطيب والبساطة والرقيّ وبكلّ شوق رح لاقيكم بالوطن اللي رفع راس كل العرب في قطر».

أغنيات أصالة

يشار إلى أن آخر حفل قدمته الفنانة أصالة كان في الكويت، وحققت نجاحًا كبيرًا من خلاله، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وحققت الفنانة أصالة مؤخرا نجاحا كبيرا بالدويتو الغنائي سيد الغرام، مع أسماء المنور، والذي حقق ملايين المشاهدات، وغيرها من الأغنيات الجديدة التي تستعد لطرحها.