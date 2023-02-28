رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أصالة تحيي حفلًا غنائيًا في قطر الخميس المقبل

كتب:

ضحى محمد
10:40 ص | الثلاثاء 28 فبراير 2023
أصالة

أصالة

تستعد المطربة أصالة لحفل فني جديد خلال الفترة المقبلة، وتجري حاليًا البروفات الخاصة بحفلها، الذي من المقرر أن يُقام في قطر يوم الخميس المقبل.

موعد حفل أصالة المقبل 

وأعلنت أصالة تفاصيل حفلها الجديد، عبر تغريدة على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «في قطر الغالية رح لاقيكم بـ2 مارس .. حنخلّيه لقاء صحبه من سنين ابتدت حنفضفض ونغني كل اللي تطلبوه.. اشتقتلكم يا أهل الطيب والبساطة والرقيّ وبكلّ شوق رح لاقيكم بالوطن اللي رفع راس كل العرب في قطر».

أغنيات أصالة 

يشار إلى أن آخر حفل قدمته الفنانة أصالة كان في الكويت، وحققت نجاحًا كبيرًا من خلاله، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وحققت الفنانة أصالة مؤخرا نجاحا كبيرا بالدويتو الغنائي سيد الغرام، مع أسماء المنور، والذي حقق ملايين المشاهدات، وغيرها من الأغنيات الجديدة التي تستعد لطرحها.

 

اقرأ المزيد:

أصالة تتبرع بأجر حفلها في دبي للمتضررين من زلزال سوريا

قائمة الفنانين المتبرعين للمتضررين من زلزال سوريا بعد انضمام أصالة

أصالة عن تبرعها بأجر حفلها لمتضرري زلزال سوريا: معونة ممزوجة بالفن

أصالة تنشر صورة من حفلها في الكويت: «لن أنساها.. وانتظرتها كثيرا»
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.