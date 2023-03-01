مأساة غرق طفل في ترعة بالبحيرة.. مجهولون قتلوه لسرقة التوك توك الخاص به

تكثف قوات الإنقاذ النهرى في محافظة البحيرة جهودها للعثور على جثة طفل، بعدما غرق داخل ترعة ناصر التابعة لدائرة قسم شرطة النوبارية، بعد قيام مجهولين بإلقاء الطفل داخل تلك الترعة عقب قيامهم بالاستيلاء على «التوك توك» الخاص به.

مقتل طفل على يد مجهولين في البحيرة

شهدت قرية محطة 3 التابعة لدائرة قسم شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة مصرع طفل يدعى «فتحى ف م » سائق توك توك عقب قيام مجهولين بالتعدي عليه بالاستيلاء على التوك توك الخاص به.

البداية عندما ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور قسم شرطة النوبارية يفيد بقيام مجهولين بخطف طفل يقود "توك توك"، ومصرعه غرقا داخل ترعة ناصر، وحرر محضر بالواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالبحث ومراجعة كاميرات المراقبة المتواجدة في مكان الواقعة تبين قيام مجهولين بإلقاء الطفل داخل الترعة.

وجري الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهرى لمكان الواقعة وجارى البحث عن الجثة داخل ترعة ناصر التابعة لدائرة قسم شرطة النوبارية.

كما جرى تشكيل فريق بحث جنائي لسرعة كشف غموض الواقعة وسرعة ضبط المتهم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

العقوبة القانونية المتوقعة على المتهمين

ومن جانبه، قال محمد الفقي، المحامي بالجنايات، إن العقوبة المتوقعة على المتهمين تصل إلى الإعدام كون الجريمة سرقة مقرونة بالقتل العمد مع سبق الإصرار.