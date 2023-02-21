تكريم مدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع في مهرجان الإسماعيلية الدولي

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، تكريم مدير التصوير محمود عبد السميع والناقد السينمائي محمود علي بالدورة لـ24 والمقرر إقامتها في الفترة من 14 إلى 20 مارس المقبل.

تكريما لتاريخهم السينمائي

ومن جهته، صرح عصام زكريا بأن اختيار تلك الأسماء جاء تكريما لتاريخهم السينمائي، وأن المهرجان أعد كتبا عن مشوارهم الفني ،حيث قام الناقد السينمائي أسامة عبد الفتاح بإعداد كتاب مدير التصوير محمود عبد السميع وقام بإعداد كتاب محمود علي الكاتب الصحفي عرفه محمود.

من هو محمود عبد السميع؟

يذكر أن محمود عبد السميع، مدير تصوير سينمائي، يعمل حاليا مستشارا لشئون المقتنيات بمشروع متحف السينما المصرية التابع للشركة القابضة للسينما بوزارة الثقافة، رئيس جمعية الفيلم ورئيس مهرجان جمعية الفيلم السنوي، حاصل على بكالوريوس التصوير الفوتوغرافي والسينمائي من كلية الفنون التطبيقية عام 1966،عمل مديرًا للتصوير ومشرفًا على الأفلام الوثائقية ومنتجًا منفذًا بالمركز القومي للسينما، قام بتدريس وتعليم التصوير والمهن السينمائية منذ الستينيات وحتى الآن بعدة جهات أهمها: كلية الفنون التطبيقية، قسم التصوير السينمائي - قصر السينما - جمعية الفيلم - نادي المعادى (للهواة) - أكاديمية علوم وفنون السينما (رأفت الميهى) - آرت لاب إشراف الجامعة الأمريكية – مركزبدرخان الثقافي - ومحاضرات بالمعهد العالي للنقد الفني والأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام وجهات أخرى.

جدير بالذكر أن الناقد والمؤرخ السينمائي محمود علي تقلد منصب مدير تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون ورئيس تحريرها بالإنابة.