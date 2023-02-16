الدورة 24 من مهرجان الإسماعيلية تحتفي بالفيلم الوثائقي «العابر للنوع»

تنطلق فعاليات الدورة 24 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في الفترة من 14 إلى 21 مارس 2023، وتحتفي بشكل خاص هذا العام بالفيلم الوثائقى «العابر للنوع».

والفيلم واحد من أبرز الأنواع الفيلمية التي يلجأ إليها صناع الأفلام في العصر الحديث، حيث يُجرى خلالها المزج بين أكثر من نوع وشكل فيلمي داخل الفيلم الواحد، إذ يمزج صناعه بين الوثائقي والروائي والتحريك، وفق رؤية الصانع بشكل إبداعي لتذوب الفواصل تمامًا ما بين الأشكال الرئيسية في صناعة الأفلام.

ورشة للمخرجة الألمانية آن زهرة في معهد جوته بالدقي

وتبدأ فعاليات مهرجان الإسماعيلية هذا العام مبكرًا بالتعاون مع معهد جوته بالقاهرة ومركز الجيزويت الثقافي بالإسكندرية، من خلال تنظيم ورشة عمل المخرجة الألمانية آن زهرة بيراشد التي تضم مسيرتها الفنية أعمالًا عابرة للنوع، وستقوم بعرض بعضها خلال الورشة للمتدربين للتعرف أكثر على هذا الشكل الفني، على أن تبدأ الورشة من القاهرة، في الفترة من 9 حتى 12 مارس الجاري من الساعة العاشرة صباحا حتي الثالثة مساء بمعهد جوته بالدقي، ثم الإسكندرية في الفترة من 3 حتى 6 مارس الجاري من الساعة العاشرة صباحا حتي الثالثة مساء بمركز الجيزويت الثقافي الإسكندرية.

ورش مُلحقة في الإسماعيلية

وتُستكمل الفعاليات بورشة ملحقة في الإسماعيلية لمجموعة مختارة من ورشتي القاهرة والإسكندرية لحضور الورشة في الإسماعيلية أثناء فعاليات المهرجان يديرها المخرجين إسلام كمال ومروان عمارة، وستُعقد الورشة باللغة الإنجليزية، وإجادتها شرط أساسى في التقديم بالاضافى إلى إهتمام المتقدمين بإخراج الأفلام أو فن صناعة الأفلام بوجه عام.

وسيتم إرسال تفاصيل الورشة إلى المقبولين فقط عبر البريد الالكتروني، وعلى من يرغب في الاشتراك بالورشة التقدم من خلال kultur-kairo@goethe.de قبل 28 فبراير الجاري.

مسيرة فنية لـ آن زهرة بيراشد

يذكر أن أن المخرجة والكاتبة الالمانية آن زهرة بيراشد لها أفلام شهيرة مثل « 24 أسبوع»، و«الطيار المساعد» الذي عُرض في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي 2021.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام الوثائقية والقصير يقام تحت إشراف المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، ويترأس الدورة الـ24 للمهرجان الناقد عصام زكريا.