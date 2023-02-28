محتجون في مولدوفا يحاولون اقتحام مقر الحكومة

حاول محتجون في دولة مولدوفا الواقعة شرق قارة أوروبا اقتحام مقر الحكومة مع المطالبة بالاستقالة وسط تصاعد الاحتجاجات في البلاد الفترة الأخيرة بحسب قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم الثلاثاء.

وشهدت قبل أيام العاصمة كيشيناو احتجاجات واسعة ضد الحكومة بسبب ارتفاع الأسعار في البلاد وسط تعامل شديد من قبل الشرطة لتفريق المحتجين بعد تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على البلد الواقعة بين أوكرانيا ورومانيا.

واصطف المحتجون، قبل أيام، عند مداخل العاصمة الرئيسية مع الإعلان عن تقليل الوقفات الاحتجاجية بسبب زيارة الرئيس اليوناني إلى مولودفا التي تعاني من تردي الأوضاع الاقتصادية فيها مع مرور عام على الأزمة الروسية الأوكرانية.