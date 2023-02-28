كواليس تصوير كليب «الفيل» لمطرب الراب خالد تاج الدين (صور)

انتهى مطرب الراب خالد تاج الدين، من تصوير فيديو كليب جديد له في عالم الراب، باسم «الفيل»، من كلماته وألحانه، وتوزيع أمين نبيل، وماستر توما، وإخراج أيمن نور، ومن إنتاج شركة تاج برودكشن.

الأغنية من كلمات وألحان خالد تاج الدين

ومن المقرر طرح كليب خالد تاج عبر موقع الفيديو الشهير «يوتيوب» في عيد الفطر المُقبل.

وتعتبر «الفيل»، الأغنية السابعة والكليب السادس له في عالم الراب، الذي أعلن عن خوضه هذه التجربة لحبه الأصيل لفن الراب.

خالد تاج قدم مع جورج وسوف أغنية «نص عمري»

وطرح من قبل أغنية شكسبير، يخربيتك زن، خشب زان، وآداب اعلام وكاچو الذي صورهما في لبنان، كما قدم دويتو راب بعنوان «آخر مترو» مع أمير صلاح نجم فرقة بلاك تيما.

من الجدير بالذكر، أن خالد تعاون مؤخرًا مع سلطان الطرب چورج وسوف كشاعر غنائي، حيث كتب أغنية «نص عمري» رثاء في وفاة ابنه، وتصدرت الأغنية محركات البحث على جوجل، لتصبح التريند رقم 1 في الوطن العربي خلال 24 ساعة.

كما طرح أغنية «العمر كله» للمطرب «بهاء سلطان»، التي قاربت على الـ3 مليون مشاهدة في غضون أيام قليلة على موقع الفيديوهات يوتيوب، كما طُرح له أغنية جديدة بعنوان «شكر خاص»، التي لاقت نجاحا كبيرا، ويستعد حاليًا لطرح أغنية جديدة مع الفنان لؤي.