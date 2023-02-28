ضبط متهمة بانتحال صفة طبيبة وإجراء عمليات جراحية للسيدات في المطرية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بانتحال صفة طبيبة بشرية، وإجراء عمليات جراحية للسيدات مقابل مبالغ مالية.

انتحال صفة طبيبة بشرية

عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المذكورة وأمكن ضبطها، وبحوزتها (2 هاتف محمول – عدد من الأدوات الطبية – مخدر موضعي)، وبمواجهتها أقرت بقيامها بانتحال صفة طبيبة بشرية وإنشاء حساب عبر «فيس بوك»، لمزاولة نشاطها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.