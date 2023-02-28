حملة مكبرة لجهاز حماية المستهلك والهيئة القومية لسلامة الغذاء بالأقصر

شن جهاز حماية المستهلك بالأقصر والهيئة القومية لسلامة الغذاء، حملة مكبرة بالتنسيق مع العميد محمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية، والهيئة القومية ومديرية تموين الأقصر، ومكتب تفتيش الأغذية.

إعدام لـ80 كيلو جرام من السلع المنتهية الصلاحية

واستهدفت الحملة المرور على جميع الأنشطة التجارية خاصة محلات الأغذية بالأقصر، بناء على توجيهات المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك والدكتور محمد الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وحررت الحملة محاضر إعدام لـ80 كيلو جرام من السلع المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، و40 لترا من العصائر، و18 كيلو جرام من حلوى المولد، وتم تحرير محاضر بالمخالفات التي تم ضبطها.

شارك في الحملة، كل من صلاح زكريا الأمير، من جهاز حماية المستهلك والمهندس أسامة أمين، من هيئة سلامة الغذاء ومسؤولي البيئة والإشغالات بالمركز والتموين ومكتب الأغذية بالأقصر.