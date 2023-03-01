إدخال 4 محاصيل صيفية ضمن الزراعة التعاقدية في الشرقية

قال المهندس أحمد طلعت حسين، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن الدولة تولي اهتماما بالزراعة للنهوض بها، كما وتعزز دور المزارع وتدعم جهده، إذ دعت المزارعين لزراعة عدد من المحاصيل الصيفية بأسعار تعاقدية قابلة للزيادة، لافتا إلى أنها تُعد أساسية في تصنيع زيوت الطعام وأعلاف الماشية، ما يوفر على الدولة نفقات استيرادها من الخارج وبالتالي تحقيق الكفاية منها لضمان الأمن الغذائي.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، في حديث خاص لـ«الوطن»، أن الوزارة دعت لزراعة 4 محاصيل صيفية «الذرة الصفراء، الذرة البيضاء، عباد الشمس، فول الصويا» بنظام الزراعة التعاقدية «الضمان»، لافتا إلى توعية المديرية للمزارعين وتحفيزهم، لافتا إلى أسعار التعاقد لأصناف المحاصيل الصيفية كالتالي:

سعر تعاقد زراعة الذرة الصفراء 9500 جنيه للطن، فيما بلغ سعر تعاقد الذرة البيضاء 9000 جنيه للطن، وسعر التعاقد لزراعة فول الصويا 18 ألف جنيه للطن، كما تحدد سعر التعاقد لزراعة عباد الشمس 15 ألف جنيه للطن.

الفول الصويا والذرة وعباد الشمس أساس صناعة الزيوت

وأشار المهندس طلعت حسين إلى أن الزراعة التعاقدية "الضمان" تساهم في الاقدام على زراعة المحاصيل التي تراها الدولة مهمة للاقتصاد القومي، فضلا عن أن الدولة تحفز المزارعين لأجل زراعة المحاصيل سابقة الذكر، لأنها مصدر مهم بالدرجة الأولى للزيوت وكذلك أعلاف الماشية، لافتا إلى أنها تساهم في توفير الزيوت المحلية المستخدمة لأغراض الطعام وأغراض أخرى، مما قد يعود بالايجاب على الدخل القومي للدولة ويقلل كمية الصادرات فضلا عن دخول هذه المحاصيل في صناعة أعلاف الماشية كالسيلاج والأعلاف ومشتقاتها كالنخالة وغيرها والتي تساهم في تنمية الثروة الحيوانية وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي بتوفير اللحوم والألبان والغذاء من النباتات الزراعية.

بدء زراعة المحاصيل الصيفية بعد إخلاء الحقول

ومن جانبه قال المهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة بالشرقية في حديث لـ«الوطن»، إن ما تفعله الدولة من حيث اهتمامها بالزراعة من الخطوات الأساسية للنهوض بالدولة إذ أن الزراعة هي أساس الصناعة والتي توفر احتياجات الدولة محليا وتقليل الصادرات، ونظام التعاقد تحفيزي للمزارعين إذ يساهم في الإقبال على الأنواع الاستراتيجية، لافتا إلى أنه سيتم بدء الزراعات والمحاصيل الصيفية مع بدء إخلاء الحقول من القطن والمحاصيل الشتوية عامة، والتي تبدأ في أول أسبوع من شهر مارس.

الدولة تقي المزارع من الخسارة بأسعار الضمان

وأضاف نصير أن بنجر السكر ضمن أهم المحاصيل الزراعية الشتوية الاستراتيجية والذي سيبدأ حصاد العروة المبكرة منه في أول مارس، موضحا أن سعر توريد الطن ألف جنيه، إذ أن البنجر من الزراعات التعاقدية، فضلا عن سعر توريد القمح الذي يسجل 1250 جنيها قابلة للزيادة، مشيرا إلى التزام الدولة بأسعار الضمان للمزارع، في حال انخفاض الأسعار ستضمنه الدولة لعدم خسارته، أما في حال ارتفاع الأسعار العالمية يكون الشراء بأسعار البورصة، معلقا: الأكثر ضمانا هو أن هيئة السلع الغذائية هب التي تتعاقد وتشتري المحاصيل من المزارعين.