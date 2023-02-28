السيطرة على حريق بعقار في ميدان المنشية بالإسكندرية دون وقوع إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق نشب، مساء اليوم الثلاثاء، بسطح عقار مكون من 4 طوابق بميدان المنشية وسط الإسكندرية، دون حدوث أي إصابات.

تفاصيل حريق الإسكندرية اليوم

بدأت واقعة حريق الإسكندرية اليوم حين تلقى قسم شرطة المنشية بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بعقار بشارع الكنيسة المارونية، وانتقل ضباط القسم وحي الجمرك والحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

السيطرة على حريق الإسكندرية دون وقوع إصابات

وقالت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك، إن العقار مكون من أرضي و3 طوابق علوية ونشب الحريق أعلى سطح العقار دون أي إصابات، مشيرة إلى أن المعاينة الأولية ترجح نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي.

إخماد حريق المنشية بالإسكندرية اليوم

وأضافت رئيس حي الجمرك، في تصريحات صحفية، أنه تمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران بواسطة سيارات الإطفاء ومنع امتدادها لباقي العقارات المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.