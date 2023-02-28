رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

قناة «الوثائقية» تعلن موعد عرض فيلم «غرائب الصحاري العربية»

كتب:

يارا أشرف
08:49 م | الثلاثاء 28 فبراير 2023
برومو الفيلم الوثائقي «غرائب الصحاري العربية»

برومو الفيلم الوثائقي «غرائب الصحاري العربية»

أعلنت قناة «الوثائقية»، موعد عرض الفيلم الوثائقي «غرائب الصحاري العربية»، مستعرضة لقطات متنوعة حول المناظر الطبيعية وتواجد الحيوانات والقوارض وسط الصحراء، مصحوبًا بتعليق صوتي في ذلك الصدد، ومن المقرر عرضه يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الساسة مساءً.

وأفاد التعليق الصوتي الخاص بإعلان الفيلم الوثائقي عبر قناة «الوثائقية»: «في أرض حيث الموارد شحيحة، فإن المخلوفات ذات الدم البارد لها اليد العليا، يبدو أحيانًا ان الثدييات تحكم الأرض، هناك أكثر من 5000 نوع تستعمر كل ركن من أركان الأرض».

وتابع: «تملأ الجِمال هنا المكان مثل الزرافات في إفريقيا، شلال في شبه الجزيرة العربية مشهد نادر للغاية، لا يزال هناك تفكير صارخ بوجود حيوان مفترس»، مضيفًا أنه بحلول آواخر سبتمبر، تصبح الأيام أكثر إشراقا وجفافا إذ يتلاشى الخريف في الذاكرة.

اقرأ المزيد:

قناة «الوثائقية» تعرض تقريرا عن سعد نديم أحد صناع الأفلام التسجيلية

قناة «الوثائقية» تستعرض قصة حياة «نجيب الريحاني» ومشواره الفني

«الوثائقية» تعرض فيلما عن الجوهرة السمراء «بيليه»: أيقونة كروية لا تنسى

قناة «الوثائقية» تعرض فيلم «اختراعات شكلت عالمنا».. فيديو
بقلم يارا أشرف