قناة «الوثائقية» تعلن موعد عرض فيلم «غرائب الصحاري العربية»

أعلنت قناة «الوثائقية»، موعد عرض الفيلم الوثائقي «غرائب الصحاري العربية»، مستعرضة لقطات متنوعة حول المناظر الطبيعية وتواجد الحيوانات والقوارض وسط الصحراء، مصحوبًا بتعليق صوتي في ذلك الصدد، ومن المقرر عرضه يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الساسة مساءً.

وأفاد التعليق الصوتي الخاص بإعلان الفيلم الوثائقي عبر قناة «الوثائقية»: «في أرض حيث الموارد شحيحة، فإن المخلوفات ذات الدم البارد لها اليد العليا، يبدو أحيانًا ان الثدييات تحكم الأرض، هناك أكثر من 5000 نوع تستعمر كل ركن من أركان الأرض».

وتابع: «تملأ الجِمال هنا المكان مثل الزرافات في إفريقيا، شلال في شبه الجزيرة العربية مشهد نادر للغاية، لا يزال هناك تفكير صارخ بوجود حيوان مفترس»، مضيفًا أنه بحلول آواخر سبتمبر، تصبح الأيام أكثر إشراقا وجفافا إذ يتلاشى الخريف في الذاكرة.