«الوثائقية» تعرض فيلما عن الجوهرة السمراء «بيليه»: أيقونة كروية لا تنسى

عرضت القناة الوثائقية، فيلمًا وثائقيًا بعنوان "الجوهرة السوداء"، عن النجم البرازيلي الراحل بيليه، حيث قامت باستعراض مشوار النجم البرازيلي الرياضي والبطولات التي حصدها.

وأبرز الفيلم المهارةَ الفائقة التي تمتع بها أسطورة منتخب البرازيل، وكيف استطاع أن يسجل ألف هدف في مسيرة خالدة سيذكرها التاريخ.

الفيلم أبرز أيضا، رحلة البرازيلي الموهوب الذي تحول إلى أيقونة كروية لا تنسى، والذي استطاع أيضا الفوز ببطولة كأس العالم في 3 نسخ، وناقش الفيلم الوثائقي أيضًا كيف تحول بيليه لرمز رياضي ليس في بلاده فقط ولكن في العالم أجمع.

أنجح المسلسلات الأمريكية

وفي وقت سابق، عرضت «الوثائقية»، الفيلم «أنجح المسلسلات الأمريكية»، حيث استعرض الفيلم أبرز المسلسلات الأجنبية التي لاقت مشاهدة كبيرة من جانب المشاهدين، كما تضمن مقاطع من أفضل المسلسلات الأجنبية، مستعرضة تصريحات لنجوم تلك المسلسلات وشعورهم خلال تمثيل تلك المقاطع.

قرار تدشين قناة الوثائقية

قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في الثالث عشر من ديسمبر 2022، بتدشين قطاع للإنتاج الوثائقي، وتأسيس أول قناة وثائقية مصرية، جاء - وبحسب نص بيان الشركة المتحدة - إيماناً بأهمية الفيلم الوثائقي وصناعته، في أعقاب التجربة المميزة التي قدمتها وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة على مدار الأعوام الأربعة الماضية.