قناة «الوثائقية» تعرض تقريرا عن سعد نديم أحد صناع الأفلام التسجيلية

استعرضت قناة «الوثائقية»، تقريرًا عن المونتير سعد نديم الذي يعتبر أحد أهم صُناع الأفلام التسجيلية، الذي ولد في 17 فبراير عام 1920، ورحل عن عالمنا بشهر مارس 1980.

وأفاد التقرير، بأن سعد نديم ترك دراسة الحقوق وعمل «مونتيرًا» في استديو مصر، متابعًا أن «نديم» أقنع القائمين على الاستديو بإنشاء قسم خاص بالأفلام التسجيلية عام 1946.

«الخيول العربية» أول أفلامه التسجيلية

وأشار إلى أن «نديم» أنتج أول أفلامه التسجيلية «الخيول العربية» عام 1947، وطالب بإنشاء المركر القومي للأفلام التسجيلية عام 1966، ومن ثم تولى إدارته عام 1968.

أبرز أفلام «نديم»

وأوضح التقرير أن من أبرز أفلام سعد نديم هي: «فليشهد العالم 1956، موكب النصر 1974»، كما أنه أخرج أكثر من 80 فيلمًا تسجيليا منهم ثلاثة أفلام عن نكسة 1967، هي: «العار لأمريكا» و«لبسنا وحدنا» و«عدوان على الوطن العربي».