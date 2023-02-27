قناة «الوثائقية» تعرض فيلم «اختراعات شكلت عالمنا».. فيديو

عرضت قناة «الوثائقية»، مساء أمس، الفيلم «اختراعات شكلت عالمنا»، إذ تناول أبرز الاختراعات التي كان لها تأثير كبير على العالم خلال الفترة الماضية، كما شرح الفيلم الوثائقي تفاصيل بعض الاختراعات التي أحدثت حالة جدل كبيرة وكان لها تأثير كبير عالميا، وأبرز من وقف خلف تلك الاختراعات وما استفادة العالم منها.

وفي وقت سابق، عرضت «الوثائقية»، الفيلم «أنجح المسلسلات الأمريكية»، حيث استعرض الفيلم أبرز المسلسلات الأجنبية التي لاقت مشاهدة كبيرة من جانب المشاهدين، كما تضمن مقاطع من أفضل المسلسلات الأجنبية، مستعرضة تصريحات لنجوم تلك المسلسلات وشعورهم خلال تمثيل تلك المقاطع.

قرار تدشين قناة الوثائقية

قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في الثالث عشر من ديسمبر 2022، بتدشين قطاع للإنتاج الوثائقي، وتأسيس أول قناة وثائقية مصرية، جاء - وبحسب نص بيان الشركة المتحدة - إيماناً بأهمية الفيلم الوثائقي وصناعته، في أعقاب التجربة المميزة التي قدمتها وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة على مدار الأعوام الأربعة الماضية.