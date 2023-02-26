هل يتم تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2023 قبل شهر رمضان؟.. «المالية» تجيب

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023، محل اهتمام العديد من المواطنين والأسر المصرية والموظفين، خاصة قبل قدوم شهر رمضان، لمعرفة هل يتم تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2023 قبل شهر رمضان، واليوم المحدد للحصول على الراتب الشهري.

تفاصيل تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2023 قبل شهر رمضان

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، حقيقة تبكير موعد صرف مرتبات مارس 2023، وفقاً لوزارة المالية في بيان مواعيد صرف مرتبات فبراير ومارس للعاملين والموظفين في الجهات المختلفة.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023

وأوضحت وزارة المالية، أن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023، بداية من الاثنين 20 مارس 2023، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم والذي سيوافق يوم 22 من شهر مارس المقبل، ويمكن صرفها من خلال مختلف ماكينات الصرافة والبنوك المختلفة في كل المحافظات المصرية، من أجل سد احتياجات المواطنين المختلفة قبيل الشهر الكريم، ويكون صرف المرتبات خلال الأيام الأربعة التالية:

- اليوم الأول لصرف مرتبات شهر مارس 2023 يكون الاثنين 20 مارس 2023.

- اليوم الثاني يكون الثلاثاء 21 مارس 2023.

- اليوم الثالث لصرف مرتبات شهر مارس 2023، الأربعاء 22 مارس 2023.

- اليوم الرابع لصرف مرتبات شهر مارس 2023، يكون الخميس 23 مارس 2023.

وأشارت، إلى وجود 3 أيام أخرى من الشهر التالي، يُصرف خلالها كل المستحقات والمتأخرات للموظفين والعاملين، وجميعها سيصرف عبر ماكينات الـ ATM لتجنب التزاحم.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023

وفي سياق متصل، قد بدأ اليوم صرف 26 فبراير 2023، صرف مرتبات شهر فبراير 2023، وسيستمر صرف كل المرتبات 4 أيام من الشهر الجاري بداية من اليوم 26 ويوم 27 ويوم 28 من ذات الشهر.