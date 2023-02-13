موعد شهر رمضان 2023.. الحسابات الفلكية توضح الأيام المتبقية على الصيام

تبدأ الاستعدادات للشهر الكريم، من تحضير وشراء المنتجات المختلفة من الياميش والأغذية من أجل تحضير المائدة بعد يوم صيام طويل، لذا يتطلع المسلمون إلى معرفة موعد شهر رمضان 2023، وفق الحسابات الفلكية، وكم تبقى على شهر الصيام.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، موعد شهر رمضان 2023، وفق الحسابات الفلكية، وهي كالتالي:

موعد شهر رمضان 2023

ويكون تحديد موعد شهر رمضان 2023 رسميا من خلال الرؤية الشرعية لظهوره وتعلن عن موعده رسميا دار الإفتاء في بيان لها تصدره كل عام في ليلة التاسع والعشرين من شهر شعبان.

معهد الفلك يوضح موعد شهر رمضان 2023

وتتوقع الحسابات الفلكية التي تصدر عن معهد الفلك كل عاك، موعد شهر رمضان 2023 أيضا، وتصدر بيانا يشير إلى موعد قدوم الشهر الكريم وموعد نهايته وفق الخبراء.

ويحدث اقتران القمر في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 بتوقيت القاهرة المحلي من مساء يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444 هجرية.

ووفق الحسابات الفلكية فإن موعد شهر رمضان 2023 سيكون يوم الأربعاء الموافق 22 أو الخميس 23 مارس 2023، بحسب استطلاع هلال رمضان.