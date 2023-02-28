«الكونتينر» يسلط الضوء على صناعة الطلمبات بمصنع «وايلر فريد حسنين»

قال الفنان أحمد داوود، إن المبادرات والبرامج التشجيعية من الحكومات بدأت في مصر منذ عهد الملك سنوسيرت الأول عام 1900 قبل الميلاد، وقدم للنبلاء تسهيلات ضريبية لكل من سيساعده في شق الترع أو بناء المساكن.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «الكونتينر» على شاشة ON، «وكان من ضمن المشاريع التي على ضفاف النيل والترع، بناء نقط ري بشادوف لإيصال المياه للأماكن العالية والزراعية».

اختراع الشادوف

وتابع: «الشادوف هو اختراع مصري أصيل لرفع المياه، والصين طوروها وعملوا الساقية، وكانت آخر تطوير هو الطلمبة اليدوية وصولا للطلمبة التي تدار بالفحم».

15 ألف طلمبة سنويا

وأوضح أن مصنع «وايلر فريد حسنين» من أهم المصانع الخاصة بصناعة الطلمبات، وينتج سنويا أكثر من 15 ألف طلمبة سنويا بكل الأحجام والأشكال، بأكثر من 150 موديل مختلف، منها ما وضع تصميمه مهندسون مصريون في الشركة، و«منها اللي واخدين ترخيص صناعتها من أكبر مصانع ألمانيا».