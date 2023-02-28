رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الكونتينر» يسلط الضوء على صناعة الطلمبات بمصنع «وايلر فريد حسنين»

كتب:

محمد أسامة رمضان
08:48 م | الثلاثاء 28 فبراير 2023
أحمد داوود

أحمد داوود

قال الفنان أحمد داوود، إن المبادرات والبرامج التشجيعية من الحكومات بدأت في مصر منذ عهد الملك سنوسيرت الأول عام 1900 قبل الميلاد، وقدم للنبلاء تسهيلات ضريبية لكل من سيساعده في شق الترع أو بناء المساكن.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «الكونتينر» على شاشة ON، «وكان من ضمن المشاريع التي على ضفاف النيل والترع، بناء نقط ري بشادوف لإيصال المياه للأماكن العالية والزراعية».

اختراع الشادوف

وتابع: «الشادوف هو اختراع مصري أصيل لرفع المياه، والصين طوروها وعملوا الساقية، وكانت آخر تطوير هو الطلمبة اليدوية وصولا للطلمبة التي تدار بالفحم».

15 ألف طلمبة سنويا

وأوضح أن مصنع «وايلر فريد حسنين» من أهم المصانع الخاصة بصناعة الطلمبات، وينتج سنويا أكثر من 15 ألف طلمبة سنويا بكل الأحجام والأشكال، بأكثر من 150 موديل مختلف، منها ما وضع تصميمه مهندسون مصريون في الشركة، و«منها اللي واخدين ترخيص صناعتها من أكبر مصانع ألمانيا».

اقرأ المزيد:

الفنان أحمد داوود في «الكونتينر»: مصر أقامت العديد من المشروعات الزراعية المهمة

أحمد داود في «الكونتينر»: مصر مكان مثالي لزراعة الفراولة بأنواعها

أحمد داود في «الكونتينر»: زراعة الموالح تزيد نسب التصدير بمصر

«الكونتينر» يسلط الضوء على مبادرة «ابدأ» ويعدد مميزاتها
بقلم محمد أسامة رمضان