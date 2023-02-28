«الكونتينر» يسلط الضوء على مبادرة «ابدأ» ويعدد مميزاتها

استعرض الفنان أحمد داوود في برنامج «الكونتينر» على شاشة قناة ON، أهداف المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» وأهم مميزاتها ومساعدتها للشباب وصغار المستثمرين.

وقال داوود خلال تقديم البرنامج: «الأجيال الحالية حظها أحسن مننا، واتغير الوضع عن أيامنا، ومع التكنولوجيا اللي في كل حتة حوالينا بقى سهل إنك تجيب المعلومة، وكمان تسجل مشروعك تعمله التصريح اللازم، اللي بقى بيطلع من النت».

مبادرة ابدأ

وأضاف: «رئاسة الجمهورية ترعى مبادرة ابدأ لدعم المشاريع الصناعية في مصر، واللي بتساعد الشباب واللي أهدافها مهمة زي توفير فرص عمل وتوطين الصناعات، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وده طبعا لصالح الاقتصاد المصري وتقليل الاعتماد على العملة الصعبة».

المبادرة واقع ملموس

وتابع داوود: «المبادرة بقت واقع ملموس بمعنى إنه فيه مشاريع ومصانع مكنتش موجودة منذ 6 أشهر فقط، ودلوقتى بقت شغالة وبتصنع منتجات عالية الجودة».