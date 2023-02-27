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أحمد داود في «الكونتينر»: زراعة الموالح تزيد نسب التصدير بمصر

كتب:

محمد أسامة رمضان
09:55 م | الإثنين 27 فبراير 2023
الكونتينر

الكونتينر

قال الفنان أحمد داوود، إن زراعة الموالح تساهم في زيادة نسب التصدير في مصر، ويعد مصنع «أجرو إيجيبت»، من أكبر مصدري الموالح للعالم.

وأضاف داود، خلال تقديمه برنامج «الكونتينر» على شاشة ON، أن زراعة البرتقال بدأت في جنوب الصين، وشمال الهند، وأول ذكر للبرتقال كان في الأدب الصيني عام 314 قبل الميلاد، مشيرًا إلى أن العرب هم من أعطوا للبرتغال اسمها وكانوا وقتها ملوكًا للتجارة، وهم من نشروا البرتقال وقتها وجدوا بلد جوها مناسب لزراعته فأطلقوا عليها بلاد البرتقال، ومنها تحرف الاسم إلى البرتغال.

فحص البرتقال

وأوضح المهندس محمد حامد، مدير إدارة الجودة بمصنع «أجرو إيجيبت»، أن المصنع يفحص البرتقال من خلال عينات عشوائية، ويتم عمل فرز مبدئي يدوي، وبعدها يدخل مرحلة الغسيل.

الموالح المصرية الأولى عالميا

وأشار إلى أنه يستخدم الشمع لسد مسام البرتقال ليعيش فترة أكبر، وبعدها يدخل مرحلة الكاميرات، التي تضع كل أحجام البرتقال مع بعضها ليتم تصديره للصين والهند وسنغافورة وكان المنافس الأول أمريكا، وتم تجاوزها لتحل إسبانيا بعدها وتم تجاوزها وأصبحت الموالح المصرية الأولى عالميًا.

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