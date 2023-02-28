حكاية سيدة انتحلت صفة طبيبة في المطرية.. أجرت عمليات ولادة قيصرية

مفاجآت مثيرة كشفت عنها جهات التحقيق في واقعة القبض على سيدة في المطرية بتهمة انتحال صفة طبيبة، إذ تبين أن المتهمة «ن.م» 41 سنة، مارست مهنة الطب فعليًا عن طريق تدشين صفة لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وروجت لنفسها على أنها طبيبة نساء وتوليد، بل أجرت عملية ولادة قيصرية للمرضى نظير حصولها على مبالغ مالية من زبائنها، وذلك وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية.

الطبية المزيفة

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن الطبيبة المزيفة تمكنت من خداع ضحاياها وأنها كانت تجري الفحوصات الطبية عليهن داخل غرفة مجهزة للكشف في منزلها بالمطرية وأنها كانت تعتمد بشكل أساسي على الزبائن الذين تستقطبهن من على منصة فيسبوك، وأنها كانت تتابع مع تلك الحالات طوال مدة الحمل وتجري عمليات ولادة لعدد منهن في المستشفيات الخاصة نظير حصول المستشفيات على نسبة من العمليات التي تجريها.

مداهمة عيادة سيدة المطرية

داهمت الشرطة مكان العيادة الطبية المخصص داخل منزل المتهمة وعثر على هاتفي محمول وعدد من الأدوات الطبية ومخدر موضعى، وبمواجهتها أقرت بقيامها بإنتحال صفة طبيبة بشرية وإنشاء حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي، وتحرر محضرًا وأخطرت النيابة العامة التي نسبت إليها تهمة انتحال صفة طبية وقررت حبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة انتحال صفة طبيب

وعن العقوبة المتوقعة على سيدة المطرية قال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض في حديثه للوطن، إن نص قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، ينص على مجموعة من العقوبات يتعلق بعضها بمزاولة المهنة على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وانتحال صفة طبيب، ففي المادة 10 من القانون نصت على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».