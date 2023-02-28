«الكونتينر» يسلط الضوء على مصنع CPT لصناعة المولدات

قال الفنان أحمد داوود، إن مصنع وايلر فريد حسنين للطلمبات خبرة أكثر من 40 سنة في صناعة الطلمبات وماكينات الرفع، ويفتخر بتجهيزه لأكبر المشاريع القومية مثل مشاريع الري والزراعة في الدلتا الجديدة وتوشكى الجديدة وشمال وجنوب سيناء.

الكهرباء

وأضاف خلال تقديمه برنامج «الكونتينر» على شاشة ON: «الكهرباء مثل المياه من أساسيات الحياة، لذلك المخترع ديزل عمل نقلة من أهم نقلات العالم، عندما اخترع أول مولد طاقة يعمل بالديزل، ومن يومها والعالم لا يستغني عن الكهرباء».

صناعة المولدات

وتابع أن مصنع CPT هو أول مصنع مصري يحصل على ترخيص صناعة المولدات، كما يصدر مولدات بجودة عالمية وصناعة مصرية لبلاد كثيرة، منها لبنان، و«لحد من سنتين كان هما اللي بيصدرولنا المولدات دي، وفي كأس العالم بقطر اعتمدت قطر في أماكن كثيرة على المولدات بتاعتنا».