مسجد المرسي أبو العباس بالإسكندرية.. أيقونة معمارية نادرة

«اقروا الفاتحة لأبو العباس.. يا إسكندرية يا أجدع ناس» على وقع هذه الأغنية الشهيرة للمطربة الراحلة سماح الإسكندرانية، يرتبط في ذهن الجميع مسجد المرسي أبو العباس بعروس البحر الأبيض المتوسط، كونه أحد أشهر مساجدها في منطقة بحري.

ذلك المسجد الشهير، فريد من نوعه بحسب الدكتور إسلام عاصم، أستاذ مساعد التاريخ الحديث والمعاصر والإرشاد السياحي، نقيب المرشدين السياحيين السابق بالإسكندرية، الذي يؤكد أنه يعد واحد من أندر المساجد الذي بني على الشكل المثمن على نسق قبة الصخرة، على يد المهندس الإيطالي ماريو روسي.

130 ألف جنيه تكلفة بناء المسجد

واضاف عاصم في تصريحات لـ««الوطن»، أن أعمال البناء في المسجد بدأت مع عشرينيات القرن الماضى، وأقيمت أول صلاة به بعد افتتاحه في عام 1945 ميلادية، وصلى به الملك فاروق.

ولفت إلى أن مسجد المرسي أبو العباس افتتح مبكرًا قبل انتهاء الكتابات والزخارف التي في الأساس على الطراز الأندلسي وتكلف 130 ألف جنيه آنذاك، وهو مبلغ كبير في ذلك العصر.

من هو المرسي أبو العباس؟

وبحسب مديرية الأوقاف في الإسكندرية، فإن المرسي أبو العباس هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسن بن علي الخزرجي الأنصاري المرسى، الذي ولد في مدينة مرسية في الأندلس عام 616 هـ الموافق 1219م، ومنها حصل على لقبه المرسي، والذي يتصل نسبه بالصحابي سعد بن عبادة، وكان جده الأعلى قيس بن سعد بن عبادة أميرًا على مصر من قبل الإمام علي بن أبي طالب سنة 36.