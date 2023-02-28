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أحمد موسى: نحتاج ساحة رياضية خالية من التعصب.. والتشجيع متاح للجميع

كتب:

محمد أسامة رمضان
10:13 م | الثلاثاء 28 فبراير 2023
الإعلامي أحمد موسى

الإعلامي أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اتخذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة التجاوزات الرياضية، وعدم تكرار حالة الانفلات والسباب على القنوات الرياضية من خلال إيقاف برنامج رياضي شهير، و3 صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر التعصب الرياضي. 

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قرارات المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، رسالة واضحة لوضع الأمور في مسارها الصحيح سواء على القنوات التليفزيونية أو الصفحات الرياضية من أجل عدم التجاوز في حق الجماهير.

التشجيع للجمهور

وتابع: «التشجيع مفتوح أمام كل الجماهير، إذ يمكن لأي مواطن أن يشجع أي فريق ولكن يجب أن يكون في إطار أخلاقي، وعدم التجاوز في حق الجماهير الخاصة الأخرى».

وأوضح أننا نحتاج إلى ساحة رياضية نظيفة وخالية من التعصب؛ فالصفحات الرياضية التي تم رصدها كان بها العديد من التجاوزات والتمييز بين الجماهير، بالإضافة إلى السباب بين الجماهير، والتجاوز في حق بعض المسؤولين.

الالتزام بالمعايير

واستطرد: «يجب على الصفحات الرياضية والبرامج التليفزيونية، الالتزام بكل المعايير واحترام المشاهد، كما أن ما كان يحدث في الفترة الماضية لن يتكرر مرة أخرى».

وأشار موسى إلى أن هناك فارقا بين السباب والانتقاد، لذا يجب على الجميع الالتزام وعدم الإساءة لأي أطراف في المنظومة الرياضية، ونريد أن تعود الكرة المصرية لسابق عهدها.

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