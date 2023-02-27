أحمد موسى: الرئيس حضر كشف المتقدمين لوظائف «النقل» لاختيار أفضل العناصر

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، كشف الهيئة للمتقدمين للالتحاق بوظائف تابعة لوزارة النقل، إذ ذكر أن الرئيس السيسي اعتاد حضور كشف الهيئة لطلبة الكلية العسكرية، ولأول مرة يحضر كشف هيئة لملتحقين لشغل وظائف مدنية.

استراتيجية الدولة تغيرت في هذا النهج

وأضاف «موسى»، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر شاشة «صدى البلد»، أن استراتيجية الدولة تغيرت في هذا النهج لاختيار أفضل العناصر، موضحًا أن الملتحقين بالوظائف المدنية يخضعون لنفس الشروط التي تنطبق على الملتحقين بالكليات العسكرية.

اختبارات المتقدمين لوظائف مدنية

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن هذا الأمر يأتي من أجل الارتقاء بالعنصر البشري في الوظائف من أجل الحفاظ على أمن وسلامة حياة المواطنين؛ ومنهم العاملين بالسكة الحديد، فالدولة تعمل على الاستثمار في البشر وهذا الأمر يُمثل نقلة نوعية نظرًا لحضور رئيس الجمهورية اختبارات المتقدمين لوظائف مدنية.

وأشار موسى إلى أن من سيجتاز هذا الاختبار سيحصل على تدريب لمدة 6 أشهر داخل الكلية العسكرية؛ كعملية تأهيل يحصل خلالها الفرد على ذات التدريبات التي تؤهل الطلبة العسكريين للالتحاق بوظائفهم العسكرية، وهذه الاختبارات تكشف مدى لياقة الشخص البدنية، وإذا كان يتعاطى المخدرات أم لا؟ ومدى إصابته بأي أمراض، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يُساهم في اختيار أفضل العناصر المطلوبة للوظائف.