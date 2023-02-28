«تكنولوجيا المعلومات» لقصواء الخلالي: «تيك توك» يستطيع الاطلاع على الرسائل الخاصة

قال أحمد صبري، رئيس شعبة الديجيتال ميديا بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، إن وسائل التواصل الاجتماعي تحصل على كم من المعلومات من المستخدمين وتتعرف على سلوكياتهم.

وأضاف «صبري»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الهجوم على تطبيق «تيك توك» أو ما شابه بمثابة «انقلاب السحر على الساحر»، فمجرد ظهور التطبيقات من دول الجانب الشرقي من العالم بدأت بعدها الدول الأوروبية والأمريكية تنذر وتتوعد خصوصية البيانات.

وأشار إلى أن ما يؤخذ على «تيك توك» هو عدم الرقابة على المحتوى، إذ إنه حاصل على صلاحيات كبيرة على الموبايل، ويستطيع أن يراقب تحركات المستخدم وميوله والرسائل التي يرسلها لمتابعيه وأصدقائه.

ولفت إلى أنه منذ سنوات فشلت إحدى الطلعات الجوية لإحدى الدول نظرا لأن الموبايل كشف عن موقع المطار، وبالتالي علمت دولة أخرى بهذه الطلعة وواجهتها.

السوشيال ميديا تنتهك البيانات

وأوضح «صبري» أن السوشيال ميديا تنتهك البيانات وتوجهها للعالم، والدول الأوروبية تحارب منذ 10 سنوات في أمن المعلومات، إلا أنها لم تستطع محاربة «تيك توك» نظرا لعدم وجود مكاتب واضحة وصريحة في أمريكا أو أوروبا.

وأضاف أن الجهة الأعلى لأمن المعلومات في أمريكا وجهت «جوجل» و«أبل» منذ 3 أشهر بإزالة تطبيق «تيك توك» على المنصات؛ نظرا لأنه يهدد الأمن القومي الأمريكي والمواطن ويوجه الرأي العام والسلوك.

التطبيقات المشابهة لـ«التيك توك» واقع نعيشه

واستطرد أن التطبيقات المشابهة لـ«التيك توك» واقع نعيشه، وشكل جديد من المعلومات، لافتا إلى أن امتلاك المعلومات اليوم كأنه امتلك البترول ويتسيد العالم ويوجه ويغير الآراء.

ولفت إلى أن 90% من أجهزة الموبايلات من إنتاج الكتلة الشرقية من العالم مثل كوريا أو الصين أو غيرهما، وبالتالي التطبيقات التي تطرحها هذه الدول تمثل فقط البداية، وقد نشهد المزيد من التطبيقات الفترة المقبلة.