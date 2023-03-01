جدول اختبارات مارس للصفين الأول والثاني الثانوي في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، موعد اختبارات شهر مارس للصفين الأول والثاني الثانوي، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023، على أن تؤدى الاختبارات أثناء اليوم الدراسي، دون الإخلال بانتظام الدراسة، أو تعطيل العملية التعليمية.

مواعيد اختبارات شهر مارس لأولى وثانية ثانوي

ووفق ما أعلنته مديرية التربية والتعليم، فإنه من المقرر البدء في اختبارات شهر مارس 2023 للصف الأول الثانوي من يوم الأحد الموافق 5 مارس، وحتى الخميس 16 مارس، وللصف الثاني الثانوي من الأحد 5 مارس وحتي الثلاثاء 14 مارس، حيث تستمر لمدة أسبوعين، حيث يتم عقد الامتحانات في جزء من حصة المادة وعلي مستوي كل مدرسة، علي أن تكون اختبارات قصيرة تُحقق الهدف التربوي منها.

وبحسب المديرية، فإن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بمحافظة كفر الشيخ، فإن الاختبارات ستكون في 10 مواد دراسية، بجميع المدارس الثانوية، وجاءت ترتيب المواد كالتالي: «اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الأجنبية الثانية، الرياضيات، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة»، مشيراً إلى أن طلاب الصف الأول الثانوي سيؤدون الاختبارات في جميع المواد المذكورة، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الاختبارات حسب مواد الشعبة لكل طالب إن كانت «أدبية» أو «علمية»، والمواد غير المضافة للمجموع تُجري الاختبارات لها بمعرفة كل مدرسة مع التنسيق مع موجهي تلك المواد.

إرسال جداول الاختبارات للإدارات التعليمية

وأكدت المديرية، أنه جرى إرسال جداول اختبارات شهر مارس 2023 إلى جميع الإدارات التعليمية، لنشرها في المدارس الثانوية أمام الطلاب، كما تم التنبيه على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، حفاظاً على سلامة الطلاب.