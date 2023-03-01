ممر شرفي لموجهة المواد الشرعية في معهد فتيات بقنا لبلوغها سن التقاعد

نظمت طالبات معهد فتيات السليمات الإعدادي الثانوي الأزهري ممرا شرفيا بقيادة الشيخ محمود محمد علي، شيخ المعهد، وجميع المعلمين، لشهيرة عبدالرحمن حنفي أبو عايد موجهة العلوم الشرعية بإدارة أبوتشت الأزهرية، وذلك لبلوغها سن التقاعد.

ممر شرفي لمعلمة أزهر قنا

وفي أجواء سادتها المحبة، نظم الممر الشرفي في فناء المعهد وامتد على طول نحو 200 متر، ومرت وسطه الموجهة «شهيرة» وسط تصفيقات حارة تكريما لها كرمز للعطاء.

وقالت الطالبات «إننا لم نتعلم منكِ العلم فقط بل تعلمنا منكِ الحكمة وحسن المعاملة والكرم والمحبة والأخوة والتفاني في سبيل العمل لقد تعلمنا منكِ كل خير وكل صفات حسنة».

وتابعن في بيانهن «لم تكوني أبداً موجهة لنا فقط بل كنتي أماً لنا توجهنا نحو الطريق الصحيح على الدوام».

الموجهة تشكر الطالبات: سعيدة جدا بالممر الشرفي

وجهت شهيرة أبوعايد، موجهة العلوم الشرعية بإدارة أبوتشت الأزهرية، الشكر للطالبات ولشيخ المعهد وجميع العاملين بالمعهد، متمنية لهم التوفيق والنجاح، وإنها سعيدة جدًا بالممر الشرفي والتكريم الذي أدخل البهجة والسرور على نفسها.

وقال الشيخ محمود محمد علي، شيخ المعهد، إننا لا نجد الكلمات التي تعبر عن الامتنان والشكر لفضيلة الموجهة القديرة «شهيرة» التي عملت في المعهد، وذلك لعطائها ومعاملتها الحسنة خلال فترة عملها سواء عميدة للمعهد أو موجهة للعلوم الشرعية بإدارة أبوتشت الأزهرية، وهي مثال للعطاء والإخلاص، والتفاني في العمل.